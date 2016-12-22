Мосгорсуд отклонил иск москвички против закона о реновации

Суд «полностью отказал в удовлетворении исковых требований заявителя», жительницы московского района Перово, в ее иске против реновации. Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она уточнила, что истцы просили признать противоречащими Жилищному кодексу и Гражданскому кодексу ст. 1 и ст. 3 закона о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при реновации в Москве.

Мосгорсуд отклонил административный иск москвички на закон о реновации, рассказал РБК политик Дмитрий Гудков. Он пояснил, что суд отказал в требованиях о признании московского закона противоречащим федеральному законодательству. «Когда мы подавали иск, еще не было федерального закона, но даже в этом случае очевидно нарушение Жилищного кодекса — там четко указано, какие вопросы могут подниматься, и сноса жилья там нет», — сказал Гудков.

Он также отметил, что мэрия не соблюдает ст. 46 Жилищного кодекса (решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме). «Мэрия опубликовала постановление — там молчуны считаются пропорционально проголосовавшими. Если явка 25%, и 2/3 проголосовали за включение дома в список реновации, то и молчуны записываются «за», — добавил он. Гудков также сообщил, что защита намерена подать апелляцию.

Иск жительницы Перово против властей Москвы, связанный с несогласием с программой реновации, был подан 23 мая. Ее дом попадает в рамках программы под снос. Жительница Перово, имя которой не называется, сообщала через своего представителя о том, что готова дойти до Верховного суда.

В иске оспаривается несколько положений закона. По мнению заявителя, московский закон о реновации нарушает ст. 35 Конституции («Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»). Другой пункт иска оспаривает положение, согласно которому общее собрание собственников (ОСС) будет рассматривать этот вопрос о сносе. Это, по мнению заявителя, противоречит Жилищному кодексу.

Также 3 июля закон о реновации был обжалован в Конституционном суде. Иск подан жительницей Москвы Оксаной Юлиановой, чей дом попал в программу реновации. Иск требует отмены статей 7.2, 7.3, 7.6 и 13 закона о реновации: они определяют порядок принудительного отчуждения имущества и, по мнению заявителя, не отвечают требованиям Конституции. Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда, принудительно отчуждать его для государственных нужд можно только после равноценного возмещения, говорится в ст. 35 основного закона.

Закон о сносе пятиэтажек в Москве был принят Госдумой 14 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня. 1 июля закон был подписан президентом России Владимиром Путиным. В начале мая мэрия Москвы опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых до 15 июня должны были проголосовать, включать ли их жилища в программу сноса.