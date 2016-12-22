Банк «Премьер кредит» ввел ограничения на выдачу вкладов

В московском банке «Премьер кредит» введены ограничения на выдачу вкладов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«На любую сумму сейчас наложены ограничения, для получение средств по вкладу требуется подъехать в офис и написать заявление, затем в порядке очереди будут выдаваться денежные средства по мере того, как они будут поступать в банк. Максимальная сумма по получению процентов от вклада — 20 тыс рублей», — рассказали РБК в банке.

Агентству RNS в колл-центре банка сообщили, что письменную заявку необходимо оставлять для получения суммы, превышающей 20 тыс. руб.

Банк «Премьер кредит» был образован в 1991 году, а городе Ухта. В 2013 году головной офис банка был переведен в Москву. Согласно данным портала Банки.ру, «Премьер кредит» занимает 362 место в банковской системе России.