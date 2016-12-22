Бюджетные инвестиции в энергообъекты к ЧМ-2018 снизили до 5,8 млрд руб.

Инвестиции из бюджета, предназначенные для строительства энергообъектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, составят 5,8 млрд руб., что на 24% меньше, чем планировалось. Об этом «Р-Спорт» заявил замминистра энергетики России Андрей Черезов.

Он отметил, что изначальная сумма финансирования составляла 7,6 млрд руб.

«Потом в рамках проектирования и оптимизации схем энергоснабжения мы пришли к экономии, в принципе, сейчас окончательная стоимость, которая нам необходима для чемпионата мира, — 5,8 млрд руб., остальное мы сэкономили государству, вернули в бюджет Российской Федерации эти деньги», — сообщил Черезов.

Он добавил, что ввод энергообъектов в эксплуатацию планируется завершить в декабре текущего года.

О том, что расходы бюджета на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года выросли на 19 млрд руб. (до 638 млрд руб.), стало известно в феврале 2017 года. В частности, были увеличены ассигнования по строительству и реконструкции спортивных объектов на 10,6 млрд руб. и расходы на подготовку тренировочных баз — до 1,6 млрд руб.

Также на 4,8 млрд руб. было увеличено финансирование подпрограммы «Реализация мероприятий по управлению Программой (подготовки к чемпионату мира. — РБК)» в 2017-2018 годах. Еще на 3,4 млрд руб. выросли расходы для Организационного комитета «Россия-2018» по подготовке к чемпионату мира по футболу.

Первый проводимый в России чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля. Футбольные матчи пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сочи и других крупных городах.