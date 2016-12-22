На чиновника в Кузбассе завели два дела из-за драки с соседями

На избившего соседей по даче руководителя департамента промышленности Кемеровской области Сергея Карпунькина завели два уголовных дела по ст. 116 УК РФ (побои). Об этом «РИА Новости» сообщили в главке МВД по Кемеровской области.
«По итогам проверки по фактам причинения телесных повреждений главе семейства и его дочери возбуждены два уголовных дела по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сосед потерпевших уже допрошен в качестве подозреваемого», — сообщили в ведомстве.
Также в полиции составили административные протоколы по статье «побои» по фактам причинения телесных повреждений родственнице потерпевших и ее сожителю.
В конце июня Карпунькин был отстранен от должности после драки с соседями по даче. Исполняющим обязанности главы департамента стал Юрий Ударцев, ранее занимавший должность начальника управления промышленности. В отношении Карпунькина проводится служебная проверка по поручению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Сюжет о драке Карпунькина, его жены и гостей с соседями по садовому некоммерческому товариществу (СНТ) «Рябинка» вышел на телеканале РЕН ТВ 27 июня. По словам соседей, Карпунькин слишком громко слушал музыку на своем участке. Соседи сделали Карпунькину замечание. В ответ чиновник, его жена и их гости напали на соседей. В результате драки пострадали женщина, ее дочь и пожилой отец женщины. После этого пострадавшие подали заявление в полицию.