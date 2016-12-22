Рейс из Антальи в Москву задержали из-за попадания птицы в самолет

Самолет авиакомпании Red Wings, который должен был лететь из Антальи в Москву, задержали из-за попадания в него птицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По словам собеседника агентства, птица попала в самолет в тот момент, когда лайнер заходил на посадку в турецком аэропорту.

«Авиакомпания хочет поменять самолет... Отправляют новый борт, пока все заняты, идет задержка вылета», — заявили в авиакомпании. При этом там не сообщили, куда именно попала птица.

По данным агентства, из-за случившегося рейс был задержан более чем на десять часов. Туристов, которые покупали путевки у туроператоров, вовремя оповестили о задержке. Отдыхающих не вывозили в аэропорт, они остались в отелях, отмечает агентство. Те пассажиры, которые приобрели только авиабилеты, ожидают рейс в аэропорту.

В мае самолет, летевший в Анталью из Екатеринбурга, вернулся в аэропорт отправления из-за попавшей в двигатель птицы. Пассажиры были размещены в гостинице.