«Роснефть» восстановила работу АЗС после кибератаки 27 июня

«Роснефть» через шесть дней восстановила работу АЗС после масштабной кибератаки 27 июня, об этом говорится в сообщении компании, передает «Интерфакс».



«Розничная сеть компании работает в штатном режиме. Работа кассового оборудования по реализации нефтепродуктов на всех АЗС компании полностью восстановлена», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее «Роснефть» сообщала, что после кибератаки розничная сеть работает в штатном режиме, но на некоторых АЗС наблюдаются сбои в работе касс.

Кроме того, компания не подводила общие потери от кибератаки. «Существуют отдельные проблемы, которые оперативно решаются. Компания работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем. Оценивать последствия кибератаки пока преждевременно», — заявляли в «Роснефти».