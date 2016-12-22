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«Роснефть» восстановила работу АЗС после кибератаки 27 июня
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«Роснефть» восстановила работу АЗС после кибератаки 27 июня
Бизнес, 15:50
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«Роснефть» восстановила работу АЗС после кибератаки 27 июня

«Роснефть» через шесть дней восстановила работу АЗС после масштабной кибератаки 27 июня, об этом говорится в сообщении компании, передает «Интерфакс».

«Розничная сеть компании работает в штатном режиме. Работа кассового оборудования по реализации нефтепродуктов на всех АЗС компании полностью восстановлена», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее «Роснефть» сообщала, что после кибератаки розничная сеть работает в штатном режиме, но на некоторых АЗС наблюдаются сбои в работе касс.

Кроме того, компания не подводила общие потери от кибератаки. «Существуют отдельные проблемы, которые оперативно решаются. Компания работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем. Оценивать последствия кибератаки пока преждевременно», — заявляли в «Роснефти».

Lazy day: что происходит с компьютерными сетями после Petya
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27 июня компании и государственные структуры в Европе, США, а потом и Азии подверглись вирусной атаке. Виновником случившегося специалисты назвали вирус-шифровальщик Petya. Из-за его атаки в минувший вторник «Роснефть» перешла на резервную систему управления. «Ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены», — заявили тогда в компании. «Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», — отметили в «Роснефти».

Petya зашифровал данные на пользовательских компьютерах в офисах «Башнефти» и «Башнефть-добычи», потребовав за расшифровку $300 в биткоинах. На экранах компьютеров появилась заставка вируса WannaCry. Одновременно с «Роснефтью» хакерской атаке подверглись системы правительства, транспорта, банков и энергетики Украины.

Теги: кибератака , "Роснефть" , вирус Petya
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