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Следствие по делу о гибели «пьяного» мальчика в ДТП завершено
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Следствие по делу о гибели «пьяного» мальчика в ДТП завершено
Общество, 15:40
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Следствие по делу о гибели «пьяного» мальчика в ДТП завершено

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, сбившей в Подмосковье шестилетнего ребенка, в крови которого был обнаружен алкоголь, заявила представитель областного главка полиции Татьяна Петрова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Петрова сообщила агентству, что на данном этапе стороны знакомятся с материалами дела. Представитель областного главка полиции опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что дело уже передано в суд. «В настоящий момент этого не произошло», — сказала она.

Сторона защиты не видела обвинительное заключение, рассказала РБК адвокат подозреваемой Ольги Алисовой Наталия Куракина. «Как дело могло уйти [в суд], если я его еще не читала? Меня не приглашали для ознакомления. Они сделали всё, чтобы я этого не делала. Поэтому я обжалую это действие», — сказала Куракина.

В адвокатской коллегии Павла Астахова, защищающей интересы отца погибшего ребенка, Романа Шимко, также не смогли подтвердить информацию о том, что дело направлено в суд. «Пока не подтверждаем. Роману повестка не поступала», — сказала в разговоре с РБК пресс-секретарь коллегии.

ДТП произошло 23 апреля в городе Железнодорожном. Автомобиль сбил шестилетнего ребенка и протащил его более десяти метров. Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка концентрацию алкоголя в 2,7 промилле, на основании чего дело было закрыто. По словам родственников погибшего, часть доказательств была уничтожена.

Родители ребенка потребовали проведения повторной экспертизы, Следственный комитет России (СКР) возбудил по первому экспертному заключению дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Водителю предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Глава МВД Владимир Колокольцев взял дело под личный контроль.

Теги: ДТП , Балашиха , пьяный мальчик
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