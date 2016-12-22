Сотрудницу ООН обокрали в Петербурге на 1,4 млн руб.

В Санкт-Петербурге у 54-летней иностранной туристки, программного менеджера ООН, украли рюкзак с имуществом на 1,4 млн руб., передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам осведомленного источника «Интерфакса», от кражи в центре города пострадала работающая программным менеджером в ООН гражданка Иордании. Сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами местной полиции задержали 36-летнего неработающего подозреваемого и изъяли у него часть похищенного, уточнил источник агентства. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По данным пресс-службы главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области​, полиция установила, что иностранку ограбила женщина, которую вместе с сообщницей полиция задержала 30 июня за кражу более 500 тыс. руб. из сумки директора частного детского сада в салоне сотовой связи на Лиговском проспекте.

По данным МВД, одна из этих женщин также обокрала еще одну иностранную туристку. Это произошло 30 июня около 17:30 в автобусе маршрута №7 около дома 20 по Невскому проспекту. Неработающая 37-летняя гражданка украла мобильный телефон LG и деньги из рюкзака 40-летней иностранки, которая находилась в Петербурге по туристической визе. Полиция изъяла похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемую заключили под стражу.