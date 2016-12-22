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«Яблоко» попросило у Гребенщикова право использовать песню «Поезд в огне»
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«Яблоко» попросило у Гребенщикова право использовать песню «Поезд в огне»
Политика, 15:30
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«Яблоко» попросило у Гребенщикова право использовать песню «Поезд в огне»

Партия «Яблоко» обратилась к музыканту Борису Гребенщикову с просьбой разрешить использовать часть текста песни «Поезд в огне» в антивоенной кампании. Обращение председателя партии Эмилии Слабуновой опубликовано на сайте политического объединения.

Речь идет о следующем фрагменте: «Я видел генералов,// Они пьют и едят нашу смерть,// Их дети сходят с ума// От того, что им нечего больше хотеть.// А земля лежит в ржавчине,// Церкви смешали с золой.// И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,// Время вернуться домой».

По словам Слабуновой, «философия этой песни созвучна философии кампании». «В этой песне мы слышим протест против войны и насилия, в ней мы видим надежду на будущее нашей страны», — написала она.

Директор группы «Аквариум» Максим Ланде сообщил РБК, что обращения к Гребенщикову от партии «Яблоко» с просьбой разрешить использовать песню «Поезд в огне» в своей антивоенной кампании не было.

«Никого обращения к нам ни по почте, ни по электронной почте ни от какой партии не приходило. А если бы приходило, то я думаю, что благополучно полетело бы обратно», — заявил он.

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский 19 июня в рамках президентской кампании запустил в 40 регионах сбор подписей за выход России из военных конфликтов. Он призвал перестать выделять деньги на «внешнеполитические амбиции и авантюры, в том числе войну в Сирии».

О начале президентской кампании Явлинского партия объявила 4 февраля.

Теги: «Яблоко» , Григорий Явлинский , избирательная кампания , Борис Гребенщиков
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