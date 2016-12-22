Путин поручил создать на базе «Союзмультфильма» анимационный технопарк

Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву и мэру Москвы Сергею Собянину решить вопрос с созданием на базе «Союзмультфильма» анимационного технопарка.

С просьбой о создании такого комплекса, который мог бы объединить под одной крышей специалистов из нескольких десятков существующих в стране малых и средних анимационных студий, обратилась к Путину глава правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«Мы можем эти молодые анимационные студии взять под крыло, создать образование дополнительное на базе «Союзмультфильма» — это курсы повышения квалификации. Поэтому если будет принято решение о создании технопарка, то мы уже в этом году сможем запуститься и взять порядка 20 студий среднего и малого размера, и они смогут конкурировать и смогут также делать качественные проекты», — пояснила Слащева во время состоявшейся 31 мая встречи Путина с представителями крупнейших анимационных студий России.

Президент предложение одобрил. «Хорошо. Во всяком случае, можно вполне поддержать Ваше предложение о технопарке», — сказал тогда Путин.

Доклад о том, как выполнено поручение о создании анимационного технопарка, должен быть представлен президенту до 1 февраля 2018 года.