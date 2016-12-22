Власти Испании задержали разыскиваемого с 2011 года россиянина

Сотрудники Гражданской гвардии Испании задержали в провинции Аликанте 42-летнего гражданина России. Его с 2011 года разыскивают российские власти за мошенничество и преступления «против государственного бюджета», говорится в сообщении гвардии на официальном сайте.

Отмечается, что он проживал в Испании по поддельным документам, в которых было указано украинское гражданство. В сообщении гвардии указаны инициалы задержанного: Л.П. Других сведений о задержанном не приводится.

В том же сообщении указано, что Гражданская гвардия в сотрудничестве с Интерполом и полицейскими структурами других стран задержала десять человек, которых другие государства объявили в международный розыск. Помимо россиянина, были также арестованы граждане Испании, Италии, Бразилии, Марокко, Аргентины. Кроме них были задержаны два человека за рубежом, их в розыск объявил Мадрид. Это граждане Великобритании и Колумбии.

Город Аликанте входит в состав автономного Валенсийского сообщества, расположенного на средиземноморском берегу Испании.

В апреле в Испании был задержан 36-летний программист из Санкт-Петербурга Петр Левашов, об этом стало известно 9 апреля. Его супруга Мария заявила, что Левашова арестовали по запросу США. Его подозревают в причастности к хакерским атакам.

Гражданская гвардия Испании является старейшим правоохранительным органом Испании, оно подчиняется МВД и Минобороны страны.