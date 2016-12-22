Полиция назвала причиной взрыва Toyota в Одессе самодельное устройство

Фото: Полиция Одесской области / Facebook

В центре Одессы в ночь на 2 июля был взорван автомобиль Toyotа Camry. Сообщение об этом размещено на странице одесской полиции в Facebook.

Сообщение о взрыве легкового автомобиля Toyotа Camry на стоянке у одного из жилых домов по улице Маразлиевской в Одессе поступило в Приморский отдел полиции в 03.34 2 июля.

«При обследовании было установлено, что причиной взрыва стало радиоуправляемое самодельное взрывное устройство в пластиковом корпусе. С места происшествия изъяты все необходимые фрагменты, они направлены на проведение соответствующих экспертиз», — говорится в сообщении полиции.

Прокуратура завела уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Расследование этого инцидента продолжается, сообщает полиция в Twitter.