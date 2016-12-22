Кремль объяснил рост оттока капитала конъюнктурой и волатильностью

Кремль объясняет рост оттока капитала из России конъюнктурой и волатильностью, а не процессом между «Роснефтью» и АФК «Система», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Дмитрий Песков заявил, что разбирательство между «Системой» и «Роснефтью» «не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране». «Мы по-прежнему считаем, что определенная волатильность возможна всегда. Капитал свободно приходит в страну и свободно отсюда уходит. Это во многом конъюнктурные факторы», — прокомментировал он рост оттока капитала из России.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что с конца февраля иностранные инвесторы вывели из России более $1,6 млрд. В то же время другие развивающиеся рынки привлекли почти $1,9 млрд за минувшую неделю и около $28 млрд за четыре месяца. Аналитики связывают эту ситуацию со снижением привлекательности рублевых активов из-за разбирательства между «Роснефтью» и АФК «Система». Другой причиной оттока капитала называются неоправданные ожидания относительно сближения Москвы и Вашингтона после избрания Дональда Трампа президентом США, а также введение конгрессом США новых антироссийских санкций.

В мае РБК писал, что с 11 по 17 мая из ориентированных только на инвестиции в Россию фондов выведено $89,6 млн. Больше российские фонды потеряли только в 2013 году, когда в течение семи месяцев иностранные инвесторы вывели $2,47 млрд. Однако в тот период подобная ситуация была общей для всех развивающихся рынков, так как Федеральная резервная система (ФРС) США проводила политику по сворачиванию монетарных стимулов, а темпы роста развивающихся стран были низкими.