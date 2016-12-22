Ткачёв рассказал о пользе вина для демографической ситуации в стране

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв заявил, что увеличение потребления вина и снижение потребления крепких спиртных напитков в России может положительно отразиться на демографической ситуации и благотворно повлиять на здоровье нации. Об этом он заявил в интервью телеканалу «НТВ».

«Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон. Это все забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина. — РБК) изменит ситуацию, в том числе демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», — рассказал Ткачёв.

По его словам, в странах Европы реклама вина разрешена на телевидении «круглые сутки» и это в целом не сказывается на здоровье жителей ЕС. «По уровню всевозможных болезней, связанных с алкоголем, они (страны Европы. — РБК) гораздо ниже, чем наша страна, и по причине того, что у нас любят крепкие напитки», — отметил глава Минсельхоза.

Он добавил, что россияне стали интересоваться вином, разбираться в его сортах. «Конечно, всему есть мера — можно и воды ведро выпить и умереть. Вино предполагает меру, а большинство в нашей стране даже толком и не разбирается», — сказал Ткачёв. Он подчеркнул, что в России растет производство собственного вина и винограда, увеличивая «закладки» винограда ежегодно на 50%. Ткачёв отметил, что в стране появились «очень качественные» вина, стоимость которых «гораздо дешевле» итальянских и французских.