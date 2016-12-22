Более 2 тыс. бойцов ВДВ подняли по тревоге в рамках учений

Более 2 тыс. военнослужащих Ульяновского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) подняты по тревоге в рамках плановых командно-штабных учений (КШУ) по противодействию терроризму и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Как сообщает агентство, учения являются плановыми. В них задействовано также более 400 единиц военной и специальной техники, свыше 40 самолетов и вертолетов. Учения продлятся до 7 июля.

Как сообщили агентству в пресс-службе Минобороны, действия подразделений ВДВ вне пунктов постоянной дислокации будут проводиться при поддержке вертолетов армейской авиации. До аэродромов и полигонов силы десанта будут передвигаться на боевой технике самостоятельно.

В феврале в Западном военном округе (ЗВО) была проведена внезапная проверка боеготовности воинских соединений. В высшую степень боевой готовности были приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения. В учениях приняли участие 10 тыс. военнослужащих и 2 тыс. единиц техники. В марте по тревоге были подняты соединения Кантемировской мотострелковой дивизии. 1 тыс. военнослужащих и 300 единиц боевой техники приняли участие в учениях. В июне в ходе внезапной проверки боеготовности была поднята по тревоге мотострелковая бригада 11-го армейского корпуса Балтийского флота. Были задействованы более 1 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники.