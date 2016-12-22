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Российско-китайский инвестфонд купил долю в онлайн-продавце стали
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Российско-китайский инвестфонд купил долю в онлайн-продавце стали
Бизнес, 17:13
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Российско-китайский инвестфонд купил долю в онлайн-продавце стали

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation, объявил о покупке доли в китайской онлайн-платформе для продажи стали Zhaogang. Сделка заключена в преддверии визита председателя Китая Си Цзиньпина в Москву. Представитель РФПИ сообщил РБК, что РКИФ инвестировал $15 млн из $43 млн, привлеченных Zhaogang у инвесторов.

Созданный в 2012 году Zhaogang занимает 40% рынка интернет-торговли сталью в Китае, говорится в сообщении РФПИ. Также Zhaogang предоставляет складские помещения, сопровождает сделки, оказывает финансовые услуги и юридическую поддержку транзакций.

Компания из КНР привлекает деньги инвесторов уже в шестой раз. В 2016 году она получила $157,3 млн от венчурного фонда Yunqi Partners, передают «Ведомости». Также в числе инвесторов компании — фонды Sequoia Capital, Matrix partners China, IDG Capital и другие, говорится на сайте Zhaogang. Всего за время своего существования она привлекла $306 млн.

По словам представителя РФПИ, в 2016 году Zhaogang продала через электронную площадку 4 млн т стали, объем контрактов на 2017 год достигает 7 млн т. Компания сосредоточена на китайском рынке, однако в будущем планирует выйти на зарубежные, в том числе на рынок России, добавил представитель РФПИ. Сейчас в России не существует единой площадки для торговли сталью. Покупатели стальной продукции отдают предпочтение работе по контрактам.

РКИФ считает сектор электронной коммерции, которая особенно активно развивается в Китае, для себя ключевым. «Мы верим, что участие российского инвестора в капитале компании позволит Zhaogang успешно осуществить свои планы по развитию в России, а также поможет найти здесь новых партнеров, заинтересованных в применении их электронной площадки в других отраслях», — приводится в сообщении компании слова генерального содиректора РКИФ Кирилла Дмитриева.

Теги: Китай , РФПИ , РКИФ
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