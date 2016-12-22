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В администрации района назвали версию гибели людей на озере Максимка
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В администрации района назвали версию гибели людей на озере Максимка
Общество, 13:43
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В администрации района назвали версию гибели людей на озере Максимка

Трое мужчин, которые катали на лодке детей на озере Максимка Чесменского района под Челябинском, предположительно, были пьяны. Об этом заявил РБК источник в администрации Чесменского муниципального района.

Состояние алкогольного опьянения рассматривается в качестве ключевой причины трагедии. «Купаться они не купались, только катались на лодке, мужчины были пьяны, они сидели на берегу и выпивали», — пояснил источник.

«На данный момент найдено шесть утонувших, одного до сих пор не нашли», — уточнил он. По словам собеседника РБК, озеро Максимка не пригодно для купания и катания на лодке. Погибшие состояли в армянской диаспоре Челябинской области, отметил источник агентства.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области по взаимодействию со СМИ Владимир Шишков заявил РБК, что у ведомства нет информации о том, что состояние алкогольного опьянения у троих мужчин рассматривается в качестве ключевой причины трагедии на озере.

Представители армянской диаспоры собрались в воскресенье, 2 июля, на берегу водоема Максимка, чтобы отпраздновать окончание школы с медалью дочери владельца водоема. Об этом заявила «РИА Новости» пресс-секретарь главы Чесменского муниципального района Юлия Выскребенцева. По ее словам, в тот день на берегу озера собрались около 30 человек. Позже они поехали кататься на лодке, в которой находился сам владелец водоема, четыре женщины и четверо детей, уточнила пресс-секретарь. Лодка перевернулась из-за перегрузки, а спасательных жилетов не было. Мужчина и дети погибли, четыре женщины спаслись. Погибли еще двое мужчин, которые поплыли с берега спасать утопающих. По словам собеседницы агентства, глубина водоема около берега составляет 1,5 метра, а на месте, где лодка перевернулась, глубина составляет примерно шесть метров, это бывший карьер, подытожила Выскребенцева.

Источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах заявил, что спастись удалось двум взрослым и двум детям: мужчинам 1981 и 1979 годов рождения и детям 2001 и 2004 годов рождения. По словам источника, погибли трое мужчин, десятилетняя девочка и мальчики двух, восьми и 15 лет.

Водолазы ищут владельца лодки, главу одной из двух семей, местного бизнесмена, который управлял лодкой, отметил источник «Интерфакса».

О непригодности данного водоема для купания ранее заявлял заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов. Он рассказал, что владелец лодки не имел прав на управление плавсредством с мотором, а на находящихся в лодке не было спасательных жилетов. По его словам, к трагедии привело нарушение правил безопасности.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о выплате по 100 тыс. руб. двум семьям, родственники которых погибли в лодке.

Теги: лодка , озеро , Челябинская область , гибель людей
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