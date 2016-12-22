Квартиры для переселенцев по программе реновации покажут на ВДНХ

Москвичи смогут ознакомиться с внутренней отделкой новых домов, которые построят на месте снесенных по программе реновации пятиэтажек. Шоу-румы квартир покажут на ВДНХ в рамках седьмого Moscow Urban Forum (Московский урбанистический форум), который пройдет с 6 по 12 июля в столице, заявил агентству «Интерфакс» глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, уже монтируют первый шоу-рум в павильоне №75, куда жители города смогут прийти с 6 июля, чтобы «посмотреть и своими руками потрогать» варианты квартир по программе реновации. В павильоне соберут макет одного этажа жилого дома с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. В такие квартиры, по словам Левкина, предложат переехать участникам программы. Он отметил, что квартиры на ВДНХ покажут точно такими, какими они будут в «реальных новых домах». «Соблюдены все детали отделки вплоть до дверных ручек и электроплит», — уточнил он.

На форуме также появится стенд, посвященный программе реновации, у которого специалисты департамента будут отвечать на вопросы граждан и консультировать их.

Пресс-служба департамента передавала 22 июня, что в шоу-румах покажут альбомы с основными характеристиками отделки таких квартир. Глава департамента строительства Андрей Бочкарев также заявлял, что в столичных районах, которые вошли в программу реновации, появятся специальные шоу-румы с примерами квартир.

В начале 2017 года президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести хрущевки в столице и вместо них возвести новые дома. Законопроект о реновации внесли в Госдуму в марте. 14 июня документ приняли в третьем чтении. Путин подписал закон о реновации 1 июля.

Жители столицы могли проголосовать о включении дома в программу сноса ветхих домов с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые, как предполагается, смогут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный список вошли 4,5 тыс. домов.