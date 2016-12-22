В Уфе 11 человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком

Одиннадцать человек пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса с грузовиком, заявил начальник ГИБДДД Башкирии Динар Гильмутдинов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как сообщили агентству в ГИБДД Башкирии, маршрутка Ford Transit врезалась в остановившийся на запрещающий сигнал светофора грузовик Isuzu. От удара грузовик столкнулся со стоявшим впереди легковым автомобилем Lada Kalina. В салоне микроавтобуса, по словам Гильмутдинова, находилось 13 человек, 11 из них пострадали.
Динар Гильмутдинов сообщил, агентству, что водители не пострадали. «Точное число пострадавших станет известно позднее», — уточнил он.
По информации агентства, очевидцы ДТП сообщили о том, что перед столкновением водитель маршрутки отвлекся, на ходу рассчитываясь за проезд с пассажирами.