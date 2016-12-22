Вертолет с россиянами на борту упал при тушении лесных пожаров в Турции

Вертолет, тушивший лесные пожары в турецкой провинции Измир и на борту которого находились россияне, аварийно сел на воду. На его борту были пять человек, все выжили. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

По данным издания, вертолет потерпел крушение в воскресенье, 2 июля, при попытке забрать воду из водохранилища. На его борту находились пять человек, по данным газеты, это Алперен Айдин, Димитрий Казов, Алексей Волинцев, Александр Комарников и Мухтерем Гюртекин. Издание не указывает национальность каждого из них, но использует выражение «российские пилоты». Вертолет затонул в водохранилище.

Другие вертолеты, участвовавшие в тушении пожаров, видели падающую машину и сообщили об этом властям, пишет газета.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в авиакомпании «Авиалифт Владивосток» сообщил, что упавший вертолет принадлежал этой компании. По данным агентства, это был средний транспортный вертолет Ка-32С. Но источник агентства заявил, что на борту были всего три человека.

«Вертолет выполнял лесоавиационные работы в районе водохранилища Тахталы. Однако по неустановленной пока причине экипаж принял решение об аварийной посадке на воду водохранилища. На борту находились три человека, они были незамедлительно эвакуированы», — приводит его слова агентство.

Провинция Измир расположена на западном побережье Турции.