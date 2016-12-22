Москва возглавила список регионов-должников за коммунальные услуги

Первое место в рейтинге регионов с самыми высокими долгами в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), подлежащих принудительному взысканию, заняла Москва, на втором и третьем местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ (АО) и Камчатский край. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

По данным ведомства, в 2016 году на учете находились 4 млн исполнительных производств о взыскании задолженности по ЖКУ на сумму более 91 млрд руб. По состоянию на 1 мая 2017 года в Москве на одно дело о взыскании приходится 62,6 тыс. руб. задолженности, в Ханты-Мансийском АО — 53,5 тыс. руб. и 52,4 тыс. руб. в Камчатском крае. Наименьшая сумма задолженности по ЖКУ зафиксирована в Омской области — 8,9 тыс. руб., а также в Калининградской области (11 тыс. руб.), Республике Тыва (11,3 тыс. руб.), Липецкой области (13,1 тыс. руб.), Карелии (13,2 тыс. руб.) и Севастополе (14 тыс. руб.).

Москва заняла первое место по средней сумме долга за услуги ЖКУ из-за «легкомысленности» горожан. Об этом RT заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. «В Москве больше дорогого комфортного жилья, чем в любом другом субъекте или населенном пункте Российской Федерации. Рост задолженностей (по ЖКУ. — РБК) мы наблюдаем именно в таком (дорогом и комфортном. — РБК) жилье, а не в типовом или муниципальном», — заявил Крохин. По его словам, чем выше социальный статус человека, тем менее «аккуратно» он выполняет свои «общегражданские» обязанности.

По словам руководителя Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Камчатского края Анатолия Кирносенко, в Камчатском крае «одни из самых высоких платежек за ЖКУ». «Люди, может быть, готовы платить (вовремя. — РБК). Но выбирая, покушать им или оплатить счета, они откладывают оплату ЖКУ», — подчеркнул Кирносенко. Он отметил, что власти края часто допускают некорректные формулировки в квитанциях, из-за чего люди теряют доверие к системе оплаты ЖКУ и оттягивают выплаты для того, «чтобы банально разобраться».