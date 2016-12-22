Литва обвинила еще двоих россиян по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

Генпрокуратура Литвы 3 июля передала окружному суду Вильнюса дела еще двух россиян, которых обвиняют в «преступлениях против человечности и военных преступлениях» по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Граждан России обвиняют по нескольким статьям УК Литвы, но имена и фамилии не называют. По данным прокуратуры, с 2010 года действует правовая возможность проводить досудебные расследования в отношении преступлений против человечности и военных преступлений без присутствия обвиняемых.

По данным литовской Генпрокуратуры, при штурме советскими десантниками телебашни в Вильнюсе 13 января погибли 14 мирных жителей, 800 человек пострадали.

Слушания по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве начались в январе 2016 года. По делу о событиях в Вильнюсе проходят 23 подозреваемых: 21 гражданин России и двое граждан Белоруссии.

В октябре 2016 года Вильнюсский окружной суд решил допросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева как свидетеля по делу. По данным властей Литвы, Горбачев отдал приказ стрелять по людям, однако сам он это отрицал. 19 января 2017 года Горбачеву доставили повестку по этому делу. Экс-президент СССР заявил, что ему «нечего добавить» к тому, что он ранее говорил по данному вопросу. Он добавил, что «ни в каком варианте» не собирается участвовать в судебном процессе в Вильнюсе.

В марте 2014 года вильнюсский суд арестовал на два месяца жителя Калининграда, россиянина Юрия Меля по обвинению в участии в штурме телебашни. Литовская Генпрокуратура просила арестовать его на три месяца. По данным литовского издания Delfi, на которое ссылается РБК, Мель признался в своем участии в событиях 1991 года. В те годы он служил в Северном городке. По словам мужчины, 13 января он находился у телебашни и выстрелил из танка три раза, но выстрелы были холостые. «Я только выполнял приказ», — приводит Delfi слова россиянина.