Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,50 58,92 EUR Нал. 67,79 67,13 USD Бирж. 59,33 +0,40 EUR Бирж. 67,47 +0,15 USD ЦБ. 58,97 -0,42 EUR ЦБ. 67,20 -0,61 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1884,79 +0,28% РТС 1000,84 -0,01% Brent 48,68 -0,53% DJIA 21349,63 +0,29% Nasdaq 6140,42 -0,06% FTSE 7337,93 +0,34%
Обвиняемого в мошенничестве на 515 млн руб. отправили под домашний арест
Лента новостей
Литва обвинила еще двоих россиян по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе 12:59, Политика Рогозин назвал сроки запуска пилотируемого корабля «Федерация» с экипажем 12:58, Технологии и медиа Вертолет с россиянами на борту упал при тушении лесных пожаров в Турции 12:43, Общество Москва возглавила список регионов-должников за коммунальные услуги 12:40, Общество Штраф за репост фотографии Милонова обжаловали в Страсбургском суде 12:32, Общество Журналисты издания «Страна.ua» попросили ЕС защитить их от давления Киева 12:32, Политика Золотые горы Евразии: как честно заработать, используя природу легально 12:23, Партнерский материал Индекс PMI в промышленности упал до минимума за почти год 12:12, Экономика Обвиняемого в мошенничестве на 515 млн руб. отправили под домашний арест 12:11, Общество Игрок сборной Чили назвал ошибку в матче с Германией худшей в карьере 12:10, Спорт Нацбанк Украины получил документы на покупку «дочки» Сбербанка 12:03, Финансы За гранью воображения: сокровища Японии в Москве 11:53, Стиль Рогозин заявил о «резком росте» оружейных заказов после атак ВКС в Сирии 11:50, Политика Дмитрий Страшнов — РБК: «Все время не хватало «политического спонсорства» 11:44, Интервью Два человека погибли при взрыве на АЗС в Дагестане 11:42, Общество Матвиенко прокомментировала решение МИДа не платить взносы в ПАСЕ 11:30, Политика Умер известный по роли Уго Фантоцци итальянский комик Паоло Вилладжо 11:26, Общество Власти Челябинска выплатят по 100 тыс. руб. семьям погибших на озере 11:22, Общество Налоговая служба получила право блокировать анонимайзеры и VPN-cервисы 11:17, Политика Первого вице-президента «Роснефти» переизбрали в совдир «Башнефти» 11:12, Политика В Чите сирийская беженка сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл 11:07, Общество Глава Tesla назвал дату выпуска доступного электрокара 11:05, Авто СМИ сообщили о планах Марадоны получить российское гражданство 11:04, Спорт Центр моды: как в Санкт-Петербурге развивают фэшн-индустрию 11:01, РБК и Легпром России Число жертв на озере в Челябинской области выросло до шести человек 11:01, Общество Житель Благовещенска открыл стрельбу по отдыхающим у реки 10:57, Общество
Обвиняемого в мошенничестве на 515 млн руб. отправили под домашний арест
Общество, 12:11
0
Обвиняемого в мошенничестве на 515 млн руб. отправили под домашний арест

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест экс-гендиректора ООО «Торговый дом «Русские продукты торг» Александра Ратникова, обвиняемого в мошенничестве с кредитными средствами ОАО «Промсвязьбанк» на сумму более 515 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Таганский суд, рассмотрев ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Ратникова в виде заключения под стражу, избрал обвиняемому домашний арест на срок до 8 августа», — заявила представитель суда.

Она отметила, что другой проходящий по делу о мошенничестве фигурант Александр Есин объявлен в розыск. Им были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Санкции по статье предусматривают до 10 лет тюремного заключения.

По информации следствия, руководитель «Торгового дома «Русские продукты торг» Есин и гендиректор фирмы Ратников «путем обмана» заключили 12 кредитных договоров с Промсвязьбанком на сумму более 515 млн руб. Часть денег была переведена на расчетные счета фиктивных компаний, остальные деньги использовались, чтобы погасить задолженность, считают следователи. По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, причиненный банку ущерб составил более 2 млрд руб.

Теги: суд , мошенничество , Промсвязьбанк , домашний арест
Главное
Налоговая служба получила право блокировать анонимайзеры и VPN-cервисы Политика
Материалы по теме
Обвиняемого в распылении газа 12 июня отправили под домашний арест Общество
Суд поместил под домашний арест замглавы Владимирской области Мазанько Политика
Во ФСИН рассказали о переводе под домашний арест впавшего в кому банкира Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку