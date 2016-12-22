Обвиняемого в мошенничестве на 515 млн руб. отправили под домашний арест

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест экс-гендиректора ООО «Торговый дом «Русские продукты торг» Александра Ратникова, обвиняемого в мошенничестве с кредитными средствами ОАО «Промсвязьбанк» на сумму более 515 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Таганский суд, рассмотрев ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Ратникова в виде заключения под стражу, избрал обвиняемому домашний арест на срок до 8 августа», — заявила представитель суда.
Она отметила, что другой проходящий по делу о мошенничестве фигурант Александр Есин объявлен в розыск. Им были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Санкции по статье предусматривают до 10 лет тюремного заключения.
По информации следствия, руководитель «Торгового дома «Русские продукты торг» Есин и гендиректор фирмы Ратников «путем обмана» заключили 12 кредитных договоров с Промсвязьбанком на сумму более 515 млн руб. Часть денег была переведена на расчетные счета фиктивных компаний, остальные деньги использовались, чтобы погасить задолженность, считают следователи. По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, причиненный банку ущерб составил более 2 млрд руб.