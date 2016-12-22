Рогозин заявил о «резком росте» оружейных заказов после атак ВКС в Сирии

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что успешные действия Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии привели к «резкому росту» числа контрактов на закупку российского вооружения. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

«Можно сколько угодно ездить по различным выставкам и объяснять, что наше оружие хорошее, но лучшим критерием оценки эффективности нашего оружия является его боевое применение, что и произошло в Сирии», — сказал Рогозин. По его словам, «резкий рост» контрактов на закупку российских средств поражения и боевых систем авиации говорит о том, что Россия смогла оснастить армию и флот хорошим вооружением. Он отметил, что «очень рад» этому. Рогозин добавил, что «оборонщики» также удовлетворены результатами своей работы.

ВКС России прекратили вылеты боевой авиации в зонах деэскалации в Сирии с 1 мая. Меморандум о создании на территории Сирии четырех зон деэскалации был подписан на переговорах в Астане и вступил в силу 6 мая.

Начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской тогда сообщал, что при необходимости число зон деэскалации может быть увеличено.