Умер известный по роли Уго Фантоцци итальянский комик Паоло Вилладжо

Паоло Вилладжо (Фото: Isabella Bonotto / AP)

В Италии скончался известный по роли неудачливого бухгалтера Уго Фантоцци комик Паоло Вилладжо. Об этом сообщает агентство Ansa. По данным агентства, 84-летний комик был госпитализирован в начале июня.

«Пока папа, теперь ты снова свободен, чтобы летать», — написала в Facebook дочь актера Элизабетта Вилладжо.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони также выразил соболезнования актеру на своей странице в Twitter.

«Я буду помнить необыкновенный комедийный талант Паоло Вилладжо, который научил поколения итальянцев признавать свои недостатки», — написал Джентилони.

Вилладжо придумал образ Уго Фантоцци и выпустил про него серию рассказов в начале 1970-х годов. Помимо участия в фильмах про Фантоцци, актер снимался у таких итальянских режиссеров, как Федерико Феллини, Лина Вертмюллер, Эрманно Ольми, Марио Моничелли и Габриэле Сальваторес. Кроме того, он играл в театральных постановках режиссера Джорджа Стрехлера.

Вилладжо получил на 49-м Международном Венецианском кинофестивале главную награду — «Золотого льва» за вклад в кинематограф.

