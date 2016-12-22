Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Символично, что этот праздник отмечается в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и товарищества, закаленные в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений», — заявил Путин в поздравительной телеграмме.

Также президент обратил внимание на позитивную динамику сотрудничества между двумя странами, отметил высокий уровень взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ. Путин выразил уверенность в дальнейшем активном сотрудничестве и наращивании взаимовыгодных двусторонних связей.