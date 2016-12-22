При стрельбе в Нью-Джерси пострадали четыре человека

В результате стрельбы в городе Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, пострадали четыре человека, включая детей. По данным источников нью-йоркского телеканала WPIX, среди пострадавших мальчик 10 лет и девочка 12 лет.

Портал The Jersey Journal со ссылкой на источники в полиции сообщает, что всем пострадавшим менее 25 лет. Одному из пострадавших выстрелили в спину. Стрельба произошла около 21:00 вечером в воскресенье по местному времени (04:00 мск).

The Jersey Journa уточняет, что один пострадавший был прооперирован. Травмы остальных раненых угрозы для жизни не представляют. По данным WPIX, один из пострадавших сам добрался до больницы.

Стрельба произошла в районе Уилкинсон-авеню.

По данным WPIX, о ранении четверых человек сообщили власти. The Jersey Journal не удалось связаться с представителем мэрии города. О возможных причинах перестрелки не сообщается.