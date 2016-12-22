В движении поездов МЦК произошел сбой

Движение поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) по часовой стрелке произошел сбой. Против часовой стрелки поезда идут штатно. Об этом говорится в официальном Telegram-канале перевозчика.

Поезда следовали по третьему главному пути на участке Угрешская — Андроновка, из-за чего на станциях Новохохловская и Нижегородская они не останавливались.

Против часовой стрелки поезда ходили штатно.

По состоянию на 9:14 мск движение поездов восстановили, они идут по второму пути со всеми остановками. Чтобы восстановить график движения поездов и устранить интервальный разрыв, который произошел между одной парой «Ласточек» по часовой стрелке, на линию выведут резервные электропоезда.