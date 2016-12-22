КНДР похвасталась способностью нанести удары по любой точке мира

Центральная партийная газета КНДР «Нодон синмун» опубликовала заявление о том, что ракеты стратегических войск корейской народной армии могут ударить по любой точке мира.

В статье говорится, что из «100 запущенных ракет до неприятеля долетят все», а пуск ракет корейская армия может провести в «любое время». Издание утверждает, что северокорейские ракеты нельзя засечь. В материале также приведены примеры последних успешных испытаний вооружения в Северной Корее, но прямых угроз нанести удары по США, как раньше, нет.

В статье приводятся фотографии с военных парадов и напоминания об удачных пусках и испытаниях ракет повышенной дальности «Хвасон-12», ракет среднего радиуса воздействия «Пуккыксон-2» и крылатых ракет класса «земля — корабль».

Об успешном испытании нового типа крылатых ракет «земля — корабль» в КНДР, которое прошло в ночь на 9 июня, ​ передавало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). По данным корейских военных, ракеты, предположительно, были крылатыми и пролетели примерно 200 км.

Новые ракетные пуски в Северной Корее произошли через несколько дней после принятия Советом Безопасности ООН новых санкций против КНДР из-за того, что Пхеньян, несмотря на требования организации, не прекращал ракетные пуски. Под санкции попали 14 физических и четыре юридических лица. Им запретили въезд в зарубежные страны и пообещали заблокировать счета.

В понедельник, 3 июля, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об усилении давления на КНДР. Абэ поблагодарил Трампа за новые санкционные ограничения, наложенные на Северную Корею и лица, которых заподозрили в участии в финансовых схемах с Пхеньяном. Также лидеры двух стран условились о трехсторонней встрече во время саммита G20 при участии президента Южной Кореи Чжэ Ин Муна.