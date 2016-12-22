Прокуратура Франции назвала стрельбу возле мечети «разборкой банд»

Стрельба возле мечети в городе Авиньоне на юге Франции произошла из-за «сведения счетов между двумя соперничающими бандами» и не является терактом. Об этом сообщает телеканал BFM-TV со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным прокуратуры, огонь велся по целям, находившимся рядом с мечетью.

Ранее возле мечети Аррахма в Авиньоне произошла стрельба. Инцидент произошел около 22:30 по местному времени (00:30 мск). В результате стрельбы пострадали не менее пяти человек, в том числе семилетняя девочка. Позднее телеканал BFM-TV привел данные о восьми раненых.

По данным полиции, двое неизвестных в масках, вооруженных пистолетом и винтовкой, подъехали к мечети на Renault Clion. Один из них вышел из машины и открыл огонь по выходящим из мечети людям. После этого нападавшие скрылись с места преступления. По данным BFM-TV, в машине находились четыре человека, один из которых вел огонь по людям из дробовика.