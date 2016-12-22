«Коммерсантъ» узнал о 500 млн руб. инвестиций «Яндекса» в автообъявления

Портал «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») выкупил у издательского дома Hearst Shkulev Media (HSM) базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и 33 домена региональных порталов с объявлениями о продаже автомобилей (автоклассифайдов), сообщает «Коммерсантъ». «Яндекс» будет заниматься развитием порталов и обеспечивать для них трафик.

Гендиректор «Яндекс.Вертикалей» Антон Забанных рассказал газете, что речь идет о ресурсах «E1.Авто» (Екатеринбург), Autochel.ru (Челябинск), «НГС.Авто» (Новосибирск), Аuto.29.ru (Архангельск) и других. «Фактически мы покупаем базы данных, софт, товарные знаки и 33 домена», — сообщил Забанных «Коммерсанту».

Эту информацию также подтвердил изданию гендиректор ​Hearst Shkulev Digital (HSD; входит в ИД Hearst Shkulev Media) Сергей Астапенко. Астапенко также подчеркивает, что это не сделка купли-продажи в чистом виде, а «партнерские отношения, направленные на долгосрочное сотрудничество».

По его словам, в долгосрочной перспективе сервис по размещению объявлений о продаже автомобилей может быть успешен, только если имеет федеральный охват. «Этим и обусловлен выбор «Яндекса» в качестве партнера, и благодаря этому сотрудничеству перспективы этого проекта выглядят весьма оптимистично», — сказал Астапенко. Сделка также позволит HSM сосредоточиться на развитии других направлений — досок объявлений о продаже недвижимости и работе, N1.ru и Zarplata.ru, которые принадлежат издательскому дому.

Сумму сделки стороны не раскрывают. По словам источника «Коммерсанта», она могла составить около 500 млн руб.

После заключения сделки объявления пользователей ресурсов HSD будут автоматически публиковаться и на «Авто.ру», при этом для редактирования своих объявлений пользователи крупных ресурсов HSD могут заходить на «Авто.ру» при помощи уже существующих учетных записей. В перспективе ресурсы станут ближе по функционалу и дизайну.

«Авто.ру» создан в 1996 году Михаилом и Ольгой Рогальскими. «Яндекс» приобрел ресурс в 2014 году за $175 млн.

Ежедневная аудитория «Авто.ру» — более 1,5 млн пользователей. Ежемесячно ресурс посещают более 10 млн человек. В первом квартале 2017 года выручка классифайдов «Яндекса» (помимо «Авто.ру» туда входят «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Путешествия») выросла на 54%, до 371 млн руб.