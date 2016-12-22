МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

В ближайший час в Москве резко ухудшится погода, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с, ожидается дождь с грозой. Возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели также предупреждали о сильном тумане в Москве в ночь на понедельник, 3 июля. В зону тумана, по данным ведомства, должна была поспасть Москва и районы Подмосковья. Из-за тумана, по данным столичного МЧС, может ухудшиться видимость на дорогах до 200 — 500 м.

Согласно информации Гидрометцентра, в этот понедельник погода в столице будет облачной и дождливой. Днем в Москве ожидается около 18 — 20 градусов тепла.

Накануне синоптики сообщили о «желтом» уровне опасности в Москве 3 июля из-за возможной грозы.

Согласно прогнозам метеорологов, в 2017 году в Центральной России будет холодное лето. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что купальный сезон в Москве откроют лишь «смельчаки». Температура воздуха в столице поднимется не выше 25 — 30 градусов тепла, периодически будут похолодания.