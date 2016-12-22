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В России разработают единый дизайн для государственных сайтов
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В России разработают единый дизайн для государственных сайтов
Технологии и медиа, 07:05
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В России разработают единый дизайн для государственных сайтов

В России будет разработан единый дизайн для всех сайтов органов государственной власти. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова представителей Минкомсвязи и Института развития Интернета (ИРИ) ведущих работы единым дизайном.

По словам замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович, власти таким образом намерены улучшить взаимодействие с гражданами. «Мы считаем необходимым и своевременным существенно улучшить пользовательский опыт граждан и бизнеса в их взаимодействии с государством через сайты органов власти», — заявил он, отметив, что сейчас в стране существует более 5 тыс. государственных интернет-ресурсов. Большинство из них отличается по дизайну, несмотря на то, что их функции зачастую дублируются. 

Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин рассказал, что сейчас завершается подготовка требований к оформлению для госсайтов. «Идея в том, чтобы привести все сайты к единому стилю и дизайну. Все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единые стандарты: цвет, шрифты, стилистику», — сообщил он.

Информация о разработке единого дизайна размещена на портале gov.design. Как отмечают разработчики, вначале свой дизайн к единому стандарту приведут десять сайтов, среди которых есть портал правительства России и страницы Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда и Минэнерго.

Теги: Интернет , сайты , органы власти
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