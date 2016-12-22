В Хабаровске после смерти подростка в камере наказали 11 сотрудников СИЗО

В Хабаровске прокуратура привлекла к ответственности 11 сотрудников СИЗО, в котором был убит 17-летний подросток. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как сообщает издание «Восток-Медиа», инцидент произошел 26 апреля в результате конфликта двух заключенных, которым было по 17 лет. Один из них решил наказать соседа и присоединил оголенный шнур от кипятильника к своей металлической кровати. Она, в свою очередь, была закреплена металлическим штырем, который выходил с противоположной стороны стены и соединялся с кроватью другого заключенного. Когда подросток, сидевший в соседней камере, коснулся своей кровати, он получил удар током и скончался.

В прокуратуре Хабаровска отметили, что сотрудники СИЗО также несут ответственность за случившееся с заключенными. «Между ними имелся длительный конфликт, который сопровождался взаимными оскорблениями путем перекрикивания через стену камер и высказывания угроз физической расправы, о чем сотрудники учреждения достоверно знали», — отметили в прокуратуре.

Вопреки существующим нормам, персонал СИЗО не препятствовал переговорам заключенным и не обеспечил необходимую изоляцию. «По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования, 11 должностных лиц, в том числе руководитель СИЗО-1 и его заместители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В отношении ряда сотрудников приняты решения о лишении и снижении специальных квалификационных званий», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Подростка, убившего своего соседа привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В СИЗО он попал, так как являлся фигурантом уголовного дело о краже.