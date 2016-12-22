SpaceX на сутки отложила запуск ракеты Falcon 9

SpaceX приняла решение перенести на сутки запуск ракеты со спутником Intelsat 35e, сообщается в Twitter компании. Решение было принято в последние минуты перед стартом, который был намечен на 2 июля.

«Руководство отменило запуск непосредственно перед стартом, сегодня запуска не будет. Ракета-носитель и груз в порядке», — говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

​Причины отмены запланированного старта в компании не назвали. Следующее окно для запуска ракеты откроется в 19:37 3 июля (02.37 мск 4 июля).

Накануне, 2 июля, неудачный запуск тяжелой ракеты-носителя совершил Китай. Старт ракеты Long March-5 со спутником Shijian-18 прошел в штатном режиме, однако позднее стало известно, что спутник на орбиту не вышел. Во время полета в атмосфере в траектории ракеты была обнаружена «аномалия», сообщило государственное новостное агентство «Синьхуа». Видео запуска было опубликовано в Интернете.