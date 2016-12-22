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СКР возбудил дело о гибели четырех человек на озере в Челябинской области
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СКР возбудил дело о гибели четырех человек на озере в Челябинской области
Общество, 03:55
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СКР возбудил дело о гибели четырех человек на озере в Челябинской области

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело в связи с гибелью четырех человек, утонувших в озере Максимка в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления ведомства. 

Инцидент произошел вечером 2 июля около села Чесма. «По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Ведутся поисковые работы по обнаружению тел мужчины, 8 и 15-летнего мальчиков», — говорится в сообщении СКР. 

В региональном управлении МЧС уточнили, что гибель людей связана с нарушением правил техники безопасности. Лодка, на которой они вышли в озеро, оказалась перегружена. «Водоем «Максим», на котором случилась беда не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Однако, в нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было. Во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза», — сообщили спасатели.

Из озера уже удалось извлечь тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. В связи с их гибелью было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На Ладожском озере 19 июня перевернулась лодка с пятью подростками в возрасте 15–17 лет. Двое подростков спаслись самостоятельно, судьба трех остальных пассажиров лодки остается неизвестной.

Теги: СКР , Челябинская область
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