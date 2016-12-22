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На Итурупе спустя две недели нашли пропавших украинских туристов
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На Итурупе спустя две недели нашли пропавших украинских туристов
Общество, 03:39
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На Итурупе спустя две недели нашли пропавших украинских туристов

На курильском острове Итуруп спасателям удалось обнаружить двоих пропавших туристов с Украины, говорится в сообщении регионального МЧС. Их поиски продолжались около двух недель, сообщает ​​«Интерфакс». 

В сообщении регионального МЧС отмечается, что туристы сами вышли на связь. Их уже осмотрели медики. Ночью они были доставлены в город Курильск.

Туристы вышли в поход в направлении вулкана Баранский 18 июня. 21 июня, после того, как они не вышли на связь, спасатели и добровольцы начали их поиски. Для поисковых работ был привлечен вертолет МЧС. 

«В 21:40 (5:40 мск. — РБК) заблудившиеся были обнаружены в районе мыса Ребуншири (район зал. Косатка на тихоокеанском побережье острова Итуруп), осмотрены медицинским работником и в данный момент спасатели доставляют найденных в учреждение здравоохранения для проведения медицинского осмотра и оказания, в случае необходимости, соответствующей помощи», — говорится в сообщении.

В Карачаево-Черкесии 1 июля пропал турист из Тулы. Мужчина сорвался с водопада и упал в горную реку, после чего его унесло течением. 

Теги: туристы , Курильские острова , Итуруп
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