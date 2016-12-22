В американском штате Вашингтон сошел с рельсов пассажирский поезд. В его перевернувшихся вагонах находились порядка 250 человек, при этом никто из пассажиров не получил серьезных травм, сообщает CNN.

Крушение поезда произошло в момент, когда поезд двигался вблизи побережья залива Чемберс, передает The Seattle Times. На фотографиях с места событий видно, что передние вагоны перевернулись в нескольких метрах от воды. Фотографии перевернувшегося поезда опубликованы в Twitter береговой охраны, оказывавшей помощь при эвакуации людей.

В Нью-Йорке 27 июня с рельсов сошел поезд метро, в результате чего пострадали 34 человека. При этом в туннелях застряли еще несколько поездов, пассажирам которых пришлось находиться в них более 1,5 часов.