Си Цзиньпин рассказал о позитивной роли России в Сирии

Китай признает роль России в урегулировании в Сирии и считает ее «позитивной». Об этом в интервью агентству ТАСС заявил китайский лидер ​Си Цзиньпин в преддверии визита в Москву, намеченного на 3 июля.

Си Цзиньпин отметил, что «сирийский вопрос — это, пожалуй, самая сложная и запутанная горячая точка на Ближнем Востоке». Ситуация, сложившаяся в стране, по мнению Китая, угрожает стабильности как в регионе так и во всем мире. «Позиция Китая в отношении сирийского урегулирования остается неизменной: необходимо обеспечивать и уважать независимость, суверенитет, территориальную целостность Сирии. Будущее Сирии должно решаться самим сирийским народом, а политическое урегулирование — безальтернативный выход», — заявил китайский лидер.

Он также отметил, что Пекин признает заслуги России в сирийском урегулировании. «Российская сторона играет значимую и позитивную роль в сирийском урегулировании, мы это ценим», — заявил председатель КНР.

Визит китайского лидера в Россию начнется 3 июля и продлится два дня. Ранее, в середине мая, встреча Путина и Си Цзиньпина прошла в Пекине, на саммите «Один пояс — один путь» в Пекине. Кроме того, 8 июня лидеры двух стран встретились на самиите ШОС в Астане.