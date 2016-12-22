Неизвестные обстреляли толпу у мечети во французском Авиньоне

​Стрельба у мечети Аррахма в Авиньоне произошла около 22:30 по местному времени (00:30 мск), ранения получили как минимум пять человек, сообщает издание La Provence со ссылкой на информацию, полученную на месте событий, которую подтвердили в полиции.

Два человека в масках подъехали к мечети на Renault Clio, они были вооружены пистолетом и винтовкой. Один из них вышел из машины и открыл огонь в тот момент, когда люди выходили из мечети. Толпа быстро рассеялась, пишет издание.

В результате стрельбы пострадали четверо человек у мечети, двое из них получили легкие ранения. Также оказалась ранена семилетняя девочка, она находилась в доме в 50 метрах от места стрельбы.

В местной полиции исключают возможность террористической атаки. Рассматривается версия ссоры между молодыми людьми, пишет La Provence.​ Стрелки скрылись с места преступления.