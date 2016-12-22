В Денвере совершил экстренную посадку лайнер с горящим двигателем

В аэропорту американского Денвера совершил экстренную посадку самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из города Аспен. Во время полета у него загорелся один из двигателей, сообщает Business Insider.

Пресс-служба аэропорта подтвердила это сообщение в Twitter, отметив, что самолет принадлежал авиакомпании SkyWest, которая выполняет полеты под брендом United Airlines. «Прибывший рейс SkyWest 5869 все пассажиры эвакуированы, пострадавших нет. На место прибыли пожарные», — говорится в сообщении.

Пассажиры самолеты опубликовали фотографии самолета в Интернете. На них видно, что левый двигатель самолета охвачен пламенем.

К севшему самолеты были направлены пожарные машины, которые залили огонь. Видео тушения также было опубликовано в Twitter.

Причины произошедшего выясняются. Один из пассажиров, как сообщает Business Insider, рассказал, что двигатель загорелся уже после того, как самолет коснулся земли.

В Москве во время шторма 30 июня три пассажирских самолета попали под удар молнии при посадке. Пассажиры при этом не пострадали, однако на фюзеляжах были обнаружены точечные следы поражения разрядом.