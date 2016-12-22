МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

В ночь на понедельник, 3 июля, на Москву опустится сильный туман. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение столичного управления МЧС.

В зону тумана попадет Москва и районы Московской области. Видимость на дорогах ухудшится до 200 — 500 м.

В МЧС предупредили, что в связи с туманом Москву могут ожидать задержки в движении транспорта и повышение аварийности на дорогах.

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается облачная погода и дождь. Температура в столице днем составит около 18 — 20 градусов.

Накануне синоптики объявили о «желтом» уровне опасности в Москве 3 июля. Предупреждение было вызвано угрозой возникновения грозы в столице.

Согласно прогнозам, в 2017 году в Центральной России ожидается холодное лето. Как рассказал в интервью ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, купальный сезон в Москве смогут открыть только «смельчаки». Температура в столице не поднимется выше 25 - 30 градусов, и будет сменяться периодами похолодания.