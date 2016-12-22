Пепел камчатского вулкана Шивелуч достиг стратосферы

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил очередной столб пепла, высота которого превысила 12 км, достигнув тем самым нижней границы стратосферы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Выброс был зафиксирован этой ночью. Шлейф пепла распространился на расстояние до 300 км на юг и юго-запад от вулкана, высота которого составляет 3283 м.

Выброс пепла из Шивелуч привел к установлению «красного» кода опасности для самолетов, пролетающих в этом районе. Авиакомпаниям рекомендовано изменирть маршруты полетов в связи с существующей угрозой.

Ранее, 11 июня, выбросы пепла из вулканов Шивелуч и Ключевской привели к нарушению авиасообщения с Камчаткой. Из-за облака пепла, достигшего высоты в 8 км, несколько рейсов до Петропавловска-Камчастского были перенесены.