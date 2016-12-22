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Президент Сербии заявил о нужде страны в российском оружии
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Президент Сербии заявил о нужде страны в российском оружии
Политика, 00:18
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Президент Сербии заявил о нужде страны в российском оружии

Сербия нуждается в российском оружии для обеспечения собственной безопасности. Об этом в интервью ​«РИА Новости» заявил президент страны Александр Вучич.

По его словам,Белград в ближайшее время ожидает визита главы российского  Минобороны Сергея Шойгу и  «прибытия танков и разведывательных машин» из России. «Это имеет большое значение для нас, хотя некоторые невежды и говорили, мол, зачем нам это», — отметил Вучич.

По его словам, поставки оружия из России позволят укрепить обороноспособность Сербии не допустить повторения сценария 1999 года, когда страны НАТО нанесли по стране авиаудары. «Наши оборонные способности серьезно вырастут буквально за один день… Сегодня у нас есть три или четыре самолета МиГ-29, а в ближнем бою лучше самолета нет. Когда мы еще укомплектуем армию радарами и ПВО, граждане будут ощущать себя в безопасности», — рассказал Вучич.

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В декабре 2016 года Вучич, занимавший тогда пост главы сербского правительства рассказал, что Белград ведет переговоры с Москвой о поставках танков и самолетов МиГ-29. При этом он отметил, что шесть истребителей будут предоставлены Сербии на льготных условиях. Сделка вместе с модернизацией поставленных самолетов должна обойтись сербской стороне в €180–230 млн, вместо €600 млн при покупке на рыночных условиях, заявил политик.

Теги: Сербия , Оружие
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