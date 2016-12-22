Неизвестный беспилотник сорвал работу британского аэропорта Гатвик

Полет беспилотника в районе британского аэропорта Гатвик привел к закрытию взлетно-посадочной полосы и задержке ряда самолетов, сообщает BBC. В настоящее время полиция выясняет, кто был владельцем дрона.

Информация о срыве графика полетов из-за беспилотника также размещена в Twitter аэропорта. «Неподтвержденные сообщения о замеченном беспилотнике привели к закрытию взлетно-посадочной полосы на 14 минут», — говорится в сообщении. Поскольку Также пресс-служба аэропорта отметила, что к настоящему времени работа взлетно-посадочной полосы вернулся в нормальный режим.

Авиакомпания British Airways подтвердила, что в результате инцидента один из ее самолетов был вынужден совершить посадку в Борнмуте. О нарушении в графики полетов также заявила авиакомпания Easyjet. Некоторым самолетам пришлось задержать посадку и совершить несколько кругов вокруг аэропорта до возобновления его работы.

В Управлении гражданской авиации Великобритании, комментируя инцидент, подчеркнули, что пользователи беспилотников должны ответственно относиться к свои действиям. «Совершенно неприемлемо совершать полеты на беспилотных летательных аппаратах рядом с аэропортами, и любой, кто нарушает правила, может столкнуться с серьезными штрафами и даже тюремным заключением», — подчеркнули в ведомстве.

Аэропорт Гатвик является вторым по загруженности аэропортом Великобритании после лондонского Хитроу. Кроме того, он занимает второе место в мире по загруженности среди аэропортов с одной взлетно-посадочной полосой.

В ноябре 2016 неизвестный беспилотник совершил полет над московским аэропортом Шереметьево. Аппарат пересек два воздушных коридора, предназначенных для взлета и посадки лайнеров.