В США потерпел крушение двухмоторный самолет

Двухмоторный самолет Cessna 421 потерпел крушение в штате Висконсин на севере США, в результате погибли шесть человек. Об этом сообщает телеканал WSAW-TV со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, самолет разбился в ночь на 2 июля по местному времени. Направляясь из Чикаго в Канаду, судно стало резко терять высоту, после чего с ним пропала связь.

Среди погибших нет детей, подчеркивает издание. Полиция выясняет причины крушения, по данным правоохранителей, пилот Cessna 421 имел разрешения для управления самолетом.

Накануне, 1 июля, в Калифорнии потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего пострадали два человека. Самолет упал посреди трассы неподалеку от Лос-Анджелеса.

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