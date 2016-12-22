Два ребенка погибли на перевернувшейся лодке в Челябинской области

Четыре человека погибли, в том числе двое детей на перевернувшейся лодке на озере Максимка Челябинской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), говорится на сайте регионального управления ведомства.

Всего на борту, по данным ТАСС, было семь человек.

Правоохранители нашли тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. По версии следствия, пострадавшие плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин пытались добраться до берега, чтобы позвать на помощь, но утонули. Ведутся также поиски тел мужчины, 8 и 15-летнего мальчиков.

Ранее, 19 июня, лодка с пятью подростками перевернулась во время шторма на Ладожском озере. Двум пострадавшим удалось спастись самостоятельно. По данным источника в экстренных службах, подросткам было от 15 до 17 лет, они приехали из города Сортавала на отдых к родным.

