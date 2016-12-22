Один человек погиб при наезде автомобиля на подростков в Лондоне

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на группу подростков на юге Лондона. Об этом сообщает Би-би-си.

Как сообщает издание, инцидент произошел в районе Кройдон. Водитель машины потерял управление и совершил наезд на пешеходов, все пострадавшие были доставлены в больницу. Погибла 16-летняя девушка.

Водитель скрылся с места происшествия, позднее полиция его арестовала. Правоохранители не рассматривают его действия в качестве умышленных.

Ранее в британском городе Ньюкасл автомобиль совершил наезд на толпу людей, празднующих Ураза-байрам около местного колледжа. Согласно сообщениям правоохранителей, пострадали шесть человек. Британский телеканал Би-би-си указывал, что среди них​ было двое детей.