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Башар Асад впервые появился на банкнотах сирийской валюты
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Башар Асад впервые появился на банкнотах сирийской валюты
Финансы, 19:40
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Башар Асад впервые появился на банкнотах сирийской валюты

Президент Сирии Башар Асад впервые появился на сирийской национальной валюте. ​Портрет сирийского главы напечатан на новой 2-тысячной купюре (фунты), сообщает Reuters.

Портал Al Sura опубликовал фотографию новой валюты.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Центрального банка страны, новая купюра введена в обращение «в Дамаске и ряде провинций». Ранее самым высоким номиналом сирийских купюр была 1 тыс. фунтов; отец Асада, экс-президент Асад Хафез, скончавшийся в 2000 году, был изображен на старой версии этой купюры.

Теги: Сирия , Башар Асад , валюта
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