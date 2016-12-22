Трамп опубликовал видео с «избиением» CNN

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter смонтированное видео, на котором он «избивает» телеканал CNN. В сообщении президент поставил хэштег «Мошеннические новости CNN» (FraudNewsCNN).

На видео, снятое во время реслинг-шоу WrestleMania в 2007 году, Трамп повалил на пол рестлера Винса Макмэна и будто бы нанес несколько ударов. ​На выложенном американским лидером видео логотип телекомпании CNN был нанесен на лицо Макмэна.

​При этом помощник американского лидера по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт заявил телеканалу ABC, что это не «угроза». «я думаю, что никто не воспримет это как угрозу. Я надеюсь, что нет», — сказал Боссерт. Он добавил, что многие СМИ «относятся к президенту не очень справедливо».

В свою очередь, в CNN сообщение Трампа назвали «поощрением насилия в отношении журналистов».​ «Вместо того, чтобы готовиться к зарубежной поездке и встрече с Владимиром Путиным, решать проблемы с КНДР, разрабатывать проект здравоохранения, он ведет себя как несовершеннолетний, что ниже достоинства занимаемой им должности», — сказано в сообщении редакции.